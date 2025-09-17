Рада ухвалила закон про військового омбудсмана

Верховна Рада у середу, 17 вересня, ухвалила закон про військового омбудсмана.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

Закон пропонує створити посаду військового омбудсмана при президентові для контролю прав військових та правоохоронців у бойових діях.

Омбудсман прийматиме скарги, проводитиме перевірки, готуватиме рекомендації і щороку звітуватиме президенту.

Його призначатимуть на пʼять років.

Раніше, 6 вересня, у Міноборони повідомили, що міністерство та парламентарії досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом проєкту закону "Про військового омбудсмана".

Що цьому передувало

У Києві на майдані Незалежності у п'ятницю, 5 вересня, відбувся протест проти законопроєкту №13260, який Верховна Рада підтримала 4 вересня у першому читанні. Законопроєкт має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ. Протестувальники вимагали прийняти законопроєкт про військового омбудсмена та не ухвалювати законопроєкт №13260.

Також протестувальники вийшли проти законопроєкту №13452. Цей законопроєкт має на меті посилити покарання для військових за невиконання наказу від командирів строком від 5 до 10 років позбавлення волі – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи випробувальний термін. Зараз законопроєкт очікує розгляду Верховною Радою у першому читанні.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Військовим омбудсменом стала Ольга Решетилова.

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.