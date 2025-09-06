У Міноборони прокоментували законопроєкт про дисципліну у війську

Міноборони провело консультації з головами комітетів Верховної ради з питань правоохоронної діяльності та з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Про це інформує пресслужба Міноборони ввечері у суботу, 6 вересня.

Зазначається, що міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом проєкту закону "Про Військового омбудсмана".

Водночас Міністерство оборони підтримує позицію парламентських комітетів про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", — зазначили у відомстві

Крім того, голова комітету правоохоронної діяльності Сергій Іонушас та голова комітету нацбезпеки Олександр Завітневич оприлюднили спільну заяву щодо законопроєктів про військову дисципліну.

Вони зазначили, що парламент тісно співпрацює з військовим керівництвом у законодавчому забезпеченні оборони.

Щодо законопроекту 13452

"Комітет з питань правоохоронної діяльності у своєму висновку зазначив, що до другого читання з проєкту закону слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання. Виходимо з того, що текст законопроєкту у первісному вигляді не був би підтриманий у парламентській залі. Більш того, парламент не починав опрацювання вказаного законопроєкту в залі", — йдеться у спільній заяві.

Щодо законопроекту 13260

"Розуміючи, що ситуація на фронті постійно змінюється і саме військові мають повну картину щодо дисципліни та необхідної відповідальності, законопроект 13260 розроблений за ініціативою та в повній співпраці з Міністерством Оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України", — зазначили голови комітетів.

Що цьому передувало

У Києві на Майдані Незалежності у п'ятницю, 5 вересня, відбувся протест проти законопроєкту №13260, який Верховна рада підтримала 4 вересня у першому читанні. Законопроєкт має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ. Протестувальники вимагали прийняти законопроєкт про військового омбудсмена та не ухвалювати законопроєкт №13260.

Також протестувальники вийшли проти законопроєкту №13452. Цей законопроєкт має на меті посилити покарання для військових за невиконання наказу від командирів строком від 5 до 10 років позбавлення волі – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи випробувальний термін. Зараз законопроєкт очікує розгляду Верховною радою у першому читанні.

Що відомо про законопроєкт №13260

4 вересня Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини та дезертирство (СЗЧ).

Цей законопроєкт фактично повертає повну кримінальну відповідальність за такі правопорушення, оскільки суд не зможе застосувати пом’якшувальну норму.

Законопроєкт пропонує: