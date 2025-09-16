Трамп прибув до Великої Британії: перші кадри з Лондона

Увечері 16 вересня президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їхній літак приземлилися в аеропорту Лондон-Станстед близько 21:00 за місцевим часом.
На летовищі подружжя зустрів віконт Генрі Худ, який виступив від імені короля Британії під час офіційної церемонії привітання.
Президент і Меланія Трамп проведуть ніч у лондонській резиденції посла США. Основна частина візиту розпочнеться в середу вранці.
Після зустрічі гостей король Чарльз і королева Камілла супроводжуватимуть їх на поїздці маєтком Віндзор.
Кульмінацією візиту стане державний банкет у середу.
Політичні дискусії відбудуться у четвер, коли Стармер запросить Трампа до заміського маєтку британського прем'єр-міністра, Чекерс-Манор у Бакінгемширі.
Що відомо про державний візит Дональда Трампа до Великої Британії
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп будуть прийняті королем і королевою у Віндзорському замку. Це стане першим випадком, коли Трамп зустрінеться з Чарльзом після того, як той став монархом.
Поїздка є незвичною, адже президенти США, які перебувають на другому терміні, зазвичай не отримують запрошення на державний візит. Натомість їх запрошують на чай чи обід із монархом, як це було у випадку Джорджа Буша та Барака Обами.
Букінгемський палац спершу оголосив, що Дональд і Меланія Трамп прийняли запрошення короля здійснити державний візит до Великої Британії з середи, 17 вересня, по п’ятницю, 19 вересня.
Втім, через щільний графік президента візит було перенесено та дещо скорочено. Тож тепер Трампи прибудуть увечері та залишать країну у четвер.
Сер Кір Стармер передав запрошення Трампу від імені короля під час свого візиту до Білого дому в лютому.
Прочитавши його, Трамп назвав це "великою, великою честю", додавши: "І там написано “у Віндзорі” — це справді щось особливе".