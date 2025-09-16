Трамп прибув до Великої Британії: перші кадри з Лондона

Увечері 16 вересня президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їхній літак приземлилися в аеропорту Лондон-Станстед близько 21:00 за місцевим часом.

Про це пише ВВС та Sky News.

На летовищі подружжя зустрів віконт Генрі Худ, який виступив від імені короля Британії під час офіційної церемонії привітання.

Президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп зустрічає віконт Генрі Худ після прибуття до лондонського аеропорту Станстед для державного візиту до Великої Британії, поблизу Лондона, Велика Британія, 16 вересня 2025 року. REUTERS/Kevin Lamarque

Президент і Меланія Трамп проведуть ніч у лондонській резиденції посла США. Основна частина візиту розпочнеться в середу вранці.

Після зустрічі гостей король Чарльз і королева Камілла супроводжуватимуть їх на поїздці маєтком Віндзор.

Кульмінацією візиту стане державний банкет у середу.

Політичні дискусії відбудуться у четвер, коли Стармер запросить Трампа до заміського маєтку британського прем'єр-міністра, Чекерс-Манор у Бакінгемширі.

Що відомо про державний візит Дональда Трампа до Великої Британії

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп будуть прийняті королем і королевою у Віндзорському замку. Це стане першим випадком, коли Трамп зустрінеться з Чарльзом після того, як той став монархом.

Поїздка є незвичною, адже президенти США, які перебувають на другому терміні, зазвичай не отримують запрошення на державний візит. Натомість їх запрошують на чай чи обід із монархом, як це було у випадку Джорджа Буша та Барака Обами.

Букінгемський палац спершу оголосив, що Дональд і Меланія Трамп прийняли запрошення короля здійснити державний візит до Великої Британії з середи, 17 вересня, по п’ятницю, 19 вересня.

Втім, через щільний графік президента візит було перенесено та дещо скорочено. Тож тепер Трампи прибудуть увечері та залишать країну у четвер.

Сер Кір Стармер передав запрошення Трампу від імені короля під час свого візиту до Білого дому в лютому.

Прочитавши його, Трамп назвав це "великою, великою честю", додавши: "І там написано “у Віндзорі” — це справді щось особливе".