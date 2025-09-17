Перейти до основного змісту
Візит Трампа до Британії почався з протестів і проєкцій зображень Епштейна на Віндзорський замок
ВЕЛИКА БРИТАНІЯДональд ТрампСШАПОДІЇСВІТПОЛІТИКА

Візит Трампа до Британії почався з протестів і проєкцій зображень Епштейна на Віндзорський замок

Ольга Кацімон
Зображення Трампа та Епштейна
Зображення Трампа та Епштейна проектувалися на Віндзорський замок під час візиту президента США до Великої Британії, 17 вересня 2025 рок. REUTERS

Протестувальники підсвітили Віндзорський замок зображеннями Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна у перший день державного візиту президента США до Великої Британії.

Про це пише Sky News

Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з історичним другим державним візитом. Після прильоту в аеропорт Станстед його зустріла міністерка закордонних справ Іветт Купер, а почесну варту склали військові Королівських ВПС.

Однак візит не обійшовся без протестів. Активісти вивели на стіни Віндзорського замку гігантські зображення Трампа разом із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, а також фотографію президента з поліцейського досьє. Поліція Темз-Веллі затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.

Це вже другий випадок, коли Трамп отримав честь державного візиту до Сполученого Королівства.

"Моє ставлення до Британії чудове, а з королем Чарльзом, якого я вважаю другом, ми маємо добрі стосунки. Це велика честь — бути запрошеним удруге", — сказав президент під час перельоту.

До візиту приурочили й оголошення нової угоди між США та Великою Британією у сфері технологій, яка, за словами прем’єр-міністра Кіра Стармера, здатна залучити мільярдні інвестиції й забезпечити "зростання, безпеку та нові можливості для країни".

