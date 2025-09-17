Протестувальники підсвітили Віндзорський замок зображеннями Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна у перший день державного візиту президента США до Великої Британії.

Про це пише Sky News

Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з історичним другим державним візитом. Після прильоту в аеропорт Станстед його зустріла міністерка закордонних справ Іветт Купер, а почесну варту склали військові Королівських ВПС.

Однак візит не обійшовся без протестів. Активісти вивели на стіни Віндзорського замку гігантські зображення Трампа разом із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, а також фотографію президента з поліцейського досьє. Поліція Темз-Веллі затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.

Це вже другий випадок, коли Трамп отримав честь державного візиту до Сполученого Королівства.

"Моє ставлення до Британії чудове, а з королем Чарльзом, якого я вважаю другом, ми маємо добрі стосунки. Це велика честь — бути запрошеним удруге", — сказав президент під час перельоту.

До візиту приурочили й оголошення нової угоди між США та Великою Британією у сфері технологій, яка, за словами прем’єр-міністра Кіра Стармера, здатна залучити мільярдні інвестиції й забезпечити "зростання, безпеку та нові можливості для країни".