Швеція наполягає на якнайшвидшому ухваленні 19-го пакету санкцій проти РФ

Швеція наполягає на якнайшвидшому укладенні угоди про 19-й пакет санкцій, щоб чинити тиск на Росію, а також просунутися в процесі розширення, розпочавши першу серію переговорів з Україною.

Про це заявила у вівторок, 16 вересня, міністерка Швеції у справах ЄС Джессіка Розенкранц, передає кореспондентка Суспільного.

Вона додала, що шкодує, що "одна держава-член продовжує блокувати цей процес”. За словами міністерки, розширення є також інвестицією в мир і безпеку в Європі, і Швеція підтримує країни-кандидати в їхніх зусиллях, якщо вони відповідають вимогам.

Розенкранц також розповіла, що сьогодні, 16 вересня, міністри ЄС підготують порядок денний для Європейської Ради.

“Безпека та оборона, звичайно, будуть важливою темою, а нещодавнє порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії є абсолютно неприйнятним, і Швеція повністю підтримує Польщу та Румунію як союзника НАТО, але, звичайно, також і як державу-члена ЄС. І ми готові вжити заходів, коли це буде необхідно, як у сфері оборони, так і у сфері стримування”, — сказала шведська посадовиця.

За її словами, це вплине на обговорення в Європейській Раді. Вона також нагадала, що те, що щодня переживає український народ, стосується як безпеки України, так і безпеки Європи.