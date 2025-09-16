Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Кіпру — Міхаліса Фіріласа, Латвії — Андрейса Пілдеговічса та Пакистану — Канвара Аднана Ахмеда Хана.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Під час розмови з Послом Кіпру Президент подякував за підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, участь у коаліції охочих та фінансову й гуманітарну допомогу з боку його країни", — йдеться у повідомленні.

Зеленський і Фірілас також обговорили посилення санкцій проти Росії, продовольчу безпеку, спільні проєкти в ЄС, безпекову ситуацію в регіоні та співпрацю з партнерами, зокрема у багатосторонніх форматах. Однією з головних тем стало майбутнє членство України в ЄС та пріоритети Кіпру під час головування в Раді ЄС у першій половині наступного року.

Новопризначені посли Пакистану – Канвар Аднан Ахмед Хан (зліва), Латвії – Андрейс Пілдеговічс (посередині) та Кіпру – Міхаліс Фірілас (справа) під час передачі вірчих грамот президенту України Володимиру Зеленському, 16 вересня 2025 року. Офіс президента України

Під час розмови з послом Латвії Андрейсом Пілдеговічсом обговорювали розвиток ініціативи PURL, яка дозволяє Україні купувати зброю у США, та посилення тиску на РФ. Також глава держави подякував Латвії за надану допомогу, передусім оборонну.

"Наступного року Латвія стане непостійним членом Ради Безпеки ООН. Посол запевнив, що його країна активно просуватиме інтереси України на майданчику Організації Об’єднаних Націй. Окрема увага — гуманітарній допомозі: облаштуванню укриттів, відбудові цивільної інфраструктури після російських обстрілів та лікуванню й реабілітації українських воїнів", — йдеться у повідомленні.

Під час розмови з послом Пакистану президент висловив підтримку народу країни через нещодавні повені, які забрали життя сотень людей, та запропонував допомогу. Крім того, сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній та військово-технічній сферах, а ще партнерство в галузях торгівлі та продовольства.