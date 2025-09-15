Стефанішина почала роботу на посаді українського посла у США

У понеділок, 15 вересня, Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді Надзвичайної і Повноважної посолки України у Сполучених Штатах.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

"Розпочинаючи свою місію як Посол у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу", — написала Стефанішина.

За її словами, вона розпочала місію з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України.

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність —захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", — додала посолка.

Нагадаємо, 27 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення ексміністерки юстиції Ольги Стефанішиної Надзвичайною і Повноважною посолкою України у США.

Зеленський повідомив, що нова посолка України у США Ольга Стефанішина отримала завдання щодо просування угод між Україною та США в оборонній сфері, особливо угоди щодо закупівлі в України Америкою дронів.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

Ольга Стефанішина — ексміністерка юстиції та ексвіцеміністерка з питань євроінтеграції України.

Проти неї триває справа у Вищому антикорупційному суді через розкрадання коштів шляхом зловживання службовим становищем ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Ольга Стефанішина тоді керувала відділом правового забезпечення європейської інтеграції в департаменті євроінтеграції Мін’юсту й була причетна до організації тендеру на проведення трьох порівняльних "досліджень" українського законодавства з європейським. Підозру у цій справі Стефанішина отримала ще у 2019 році.

У липня 2025 року Bihus.info опублікували розслідування щодо житла Ольги Стефанішиної. Журналісти повідомляли, що ексміністерка проживає у квартирі, яку не вносила до декларації. Йдеться про трикімнатне помешкання в ЖК бізнес-класу біля Львівської площі, де вартість аналогічних квартир наразі стартує від 9 мільйонів гривень. Квартира оформлена на матір Стефанішиної — Надію Кравець.

Тоді Ольга Стефанішина говорила, що її батьки купили нерухомість у 2019 році та запевнила, що внесе квартиру в декларацію.

