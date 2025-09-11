Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 836 млн доларів

Уряд Швеції у четвер, 11 вересня, представив Україні двадцятий пакет військової допомоги вартістю близько 9,2 мільярда шведських крон (близько 840 мільйонів доларів).

Про це повідомляють Міністерство оборони та Міністерства закордонних справ Швеції.

У пакет входить:

Артилерія та далекобійні сили – закупівля 18 гармат Archer та артилерійських боєприпасів, а також безпілотників великої дальності. Загальна вартість близько 3,6 млрд. шведських крон.

Морське обладнання — закупівля, зокрема, берегових радіолокаційних систем, канатних поромів, оснащених гранатометами, водолазних барокамер та автокранів. Загальна вартість близько 2,1 млрд. шведських крон.

Протиповітряна оборона та космос – закупівля, зокрема, боєприпасів, датчиків та систем управління для вже подарованої шведської системи ППО Tridon, обладнання для експлуатації авіабаз та датчиків для виявлення безпілотників та роботів. Загальна вартість проекту становить близько 3,5 млрд. шведських крон. У рамках програми протиповітряної оборони та космосу також здійснюється матеріальна допомога від Збройних сил, а також супутні закупівлі та транспортування.

Інше — включно з інвестиціями у громадянську оборону, послуги через Шведський національний інститут оборонних досліджень(FOI) і Шведський національний університет оборони (FHS).

"Сьогодні Швеція представила 20-й пакет підтримки України вартістю 836 мільйонів доларів. Він містить, серед іншого, 18 нових систем Archer, що є продовженням довгострокової військової допомоги Швеції Україні на 3,6 мільярда доларів щорічно у 2026-2027 роках та 900 мільйонів доларів щорічного цивільного фінансування у 2026-2028 роках", — наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Коментуючи закупівлю 18 нових систем Archer та більше 155-мм боєприпасів на суму 327 мільйонів доларів, Йонсон відзначив, що таким чином, загальний арсенал Archer в Україні зросте до 44 систем.

Він додав, що у морській сфері Швеція закупить матеріальні засоби на суму 190 мільйонів доларів. Серед іншого, мобільні берегові радіолокаційні системи, нові морські допоміжні судна з гранатометами та безпілотні системи.

"32 передані бойові катери 90-го класу отримають додаткові датчики, системи озброєння та радари", — зазначив міністр.

Він додав, що шведські збройні сили передадуть обладнання на суму 12,7 мільйона доларів. Воно складається з 500 мотоциклів та допоміжного обладнання для авіабаз, такого як вантажівки та трактори. Подаровані зенітні системи Tridon Mk 2 отримають радіолокаційні датчики та системи керування. Крім того, надається більше програмованих 40-мм зенітних боєприпасів. Також включені фінансові пожертви на суму 68 мільйонів доларів різним коаліціям з розвитку потенціалу.

“Додаткові секретні системи та проєкти також включені, але їх впровадження доведеться залишити для поля бою. Російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому. Швеція продовжуватиме чинити жорсткий тиск на Росію, доки вона не зупинить цю війну”, — наголосив міністр оборони Швеції.