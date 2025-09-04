Рада проголосувала за відновлення прямих трансляцій парламенту

У четвер, 4 вересня, Верховна рада ухвалила законопроєкт №13719, який передбачає відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".

Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 266 парламентаріїв.

Відтепер документ має підписати президент України Володимир Зеленський.

Утім, як зазначає Железняк, саме сьогодні трансляцію не відновлять, адже для цього не вистачило голосів, тож вона запрацює з середини вересня.

"Але відновити саме сьогодні трансляцію відмовились. Тому "Рада" запрацює лише з середини вересня. За — лише 146", — написав нардеп.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення прямі трансляції пленарних засідань Верховної ради були призупинені з міркувань безпеки. Проте, щоб зробити роботу парламенту більш відкритою та прозорою, підвищити довіру громадян і покращити співпрацю з медіа, 1 вересня у Раді зареєстрували проєкт постанови №13719.

"Метою прийняття проєкту Постанови є забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану шляхом відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань", — йдеться у пояснювальній записці.

Також документ передбачає скасування заборони присутнім на засіданні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та ухвалених на такому засіданні рішень раніше, ніж через годину після оголошення перерви.

"Крім того, уточнюється питання забезпечення організації та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Верховної Ради України, брифінгів народних депутатів України у зв’язку з відновленням прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради України", — йдеться у записці.

Крім того, 28 липня понад 50 громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" та заздалегідь публікувати порядки денні.

"Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень — це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції", — резюмували в "Чесно".