У Раді зареєстрували постанову щодо відновлення трансляцій засідань

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №13719, який пропонує відновити прямі трансляції засідань парламенту телеканалом "Рада".

Відповідний документ опублікований на сайті Верховної ради.

"Метою прийняття проєкту Постанови є забезпечення доступу громадськості до інформації про діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану шляхом відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань", — йдеться у пояснювальній записці.

Постанову зареєструвала група народних депутатів, серед яких голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, заступниця голови ВР Олена Кондратюк та інші.

Зазначається, що документ також передбачає скасування заборони присутнім на засіданні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та ухвалених на такому засіданні рішень раніше, ніж через годину після оголошення перерви.

"Крім того, уточнюється питання забезпечення організації та проведення офіційних виступів та заяв керівництва Верховної Ради України, брифінгів народних депутатів України у зв’язку з відновленням прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради України", — йдеться у записці.

Очікується, що прийняття постанови має зробити роботу Верховної Ради більш відкритою та прозорою, що сприятиме зміцненню довіри громадян до парламенту та покращенню співпраці з медіа.

Прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради були призупинені з початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

"Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків", — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 28 липня понад 50 громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" та заздалегідь публікувати порядки денні.

"Ми живемо в умовах великої недовіри та суспільної напруги. Прозорість ухвалення рішень — це не формальність, а основа довіри парламенту. Закритість лише підсилює підозри щодо закулісних домовленостей і дискредитує інституції", — резюмували в "Чесно".