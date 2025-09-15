Перейти до основного змісту
Папа Римський про статки Ілона Маска: "Приклад багатства, яке підриває цінність життя"
Папа Римський про статки Ілона Маска: "Приклад багатства, яке підриває цінність життя"

Марія Патока
Ілон Маск
Ілон Маск та президент США Дональд Трамп у Білому Домі 30 травня 2025 рік. AP/Evan Vucci

Папа Римський Лев XIV розкритикував Ілона Маска та інших головних директорів корпорацій за високі зарплати. За його словами, такі зарплати посилюють нерівність між керівниками компаній та її співробітниками та є "прикладами багатства, яке підриває цінність людського життя".

Про це Папа Римський Лев XIV розповів в інтервʼю католицькому виданню Crux.

"Недавно надійшла новина, що Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі. Що це означає? Якщо це єдине, що ще має цінність, то у нас великі проблеми", — сказав Папа Римський.

Папа розкритикував не лише Ілона Маска за високі статки. FT повідомляє, що статки Маска оцінюють приблизно у 367 мільярдів доларів. Це його частки в Tesla та приватні активи у SpaceX, xAI, Neuralink та The Boring Company.

"Генеральні директори, які 60 років тому могли заробляти в чотири-шість разів більше, ніж отримують працівники, остання цифра, яку я бачив, у 600 разів перевищує зарплату середньостатистичних працівників", — сказав Папа Римський.

На його думку, такий розрив у зарплатнях та статках між генеральними директорами та співробітниками негативно впливає на суспільство та показує економічну нерівність у світі. Папа застеріг щодо втрати "вищого розуміння суті людського життя", а саме цінність самого життя, сімʼю та суспільство навколо.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України є малореалістичною. За його словами, діяльність Ватикану зосереджена на підтримці миру та дипломатичних ініціативах, а не на прямому втручанні у конфлікт як посередника.

