Папа Римський Лев XIV розкритикував Ілона Маска та інших головних директорів корпорацій за високі зарплати. За його словами, такі зарплати посилюють нерівність між керівниками компаній та її співробітниками та є "прикладами багатства, яке підриває цінність людського життя".

Про це Папа Римський Лев XIV розповів в інтервʼю католицькому виданню Crux.

"Недавно надійшла новина, що Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі. Що це означає? Якщо це єдине, що ще має цінність, то у нас великі проблеми", — сказав Папа Римський.

Папа розкритикував не лише Ілона Маска за високі статки. FT повідомляє, що статки Маска оцінюють приблизно у 367 мільярдів доларів. Це його частки в Tesla та приватні активи у SpaceX, xAI, Neuralink та The Boring Company.

"Генеральні директори, які 60 років тому могли заробляти в чотири-шість разів більше, ніж отримують працівники, остання цифра, яку я бачив, у 600 разів перевищує зарплату середньостатистичних працівників", — сказав Папа Римський.

На його думку, такий розрив у зарплатнях та статках між генеральними директорами та співробітниками негативно впливає на суспільство та показує економічну нерівність у світі. Папа застеріг щодо втрати "вищого розуміння суті людського життя", а саме цінність самого життя, сімʼю та суспільство навколо.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України є малореалістичною. За його словами, діяльність Ватикану зосереджена на підтримці миру та дипломатичних ініціативах, а не на прямому втручанні у конфлікт як посередника.