Папа Римський Лев XIV заявив, що посередницька роль Ватикану у війні Росії проти України є малореалістичною. Раніше він пропонував Ватикан як місце для мирних переговорів між сторонами війни.

Про це пише Vatican News.

Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та безпосередньому посередництві у конфліктах.

"Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мій погляд, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша", — сказав він, коментуючи можливе посередництво Ватикану.

Папа додав, що з початку війни Святіший Престол доклав значні зусилля, щоб зберігати нейтральну позицію. За його словами, діяльність Ватикану зосереджена на підтримці миру та дипломатичних ініціативах, а не на прямому втручанні у конфлікт як посередника.

Ще у травні 2025 року Папа Лев XIV заявляв, що хотів би використати Ватикан для мирних переговорів України та РФ після провалу саміту в Стамбулі. 14 травня звертаючись до східних католиків у Ватикані з нагоди Ювілею Східних Церков Папа Лев XIV запропонував своє посередництво країнам світу, що воюють.