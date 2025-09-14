У Литві пропонують продовжити тимчасовий захист українців до березня 2027 року

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Зазначається, що відомство вже підготувало відповідну постанову уряду.

"Загальна позиція Європейського Союзу — продовжити тимчасовий захист, оскільки війна ще не закінчена. Це природне рішення", — сказав міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

За даними МВС, щодня департамент міграції реєструє 30-40 нових заяв про видачу дозволу на тимчасове проживання на підставі механізму тимчасового захисту, призначеного для осіб, які не можуть повернутися до своєї країни.

Наразі посвідки на тимчасове проживання, які видають громадянам України дійсні до 4 березня 2026 року. Після внесення змін до постанови уряду їхній термін дії буде продовжено ще на рік.

"Продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв у міру наближення березня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначає видання, продовження тимчасового захисту також продовжить термін, протягом якого іноземці, що працюють у Литві, не зобов'язані володіти литовською мовою.

За даними Департаменту міграції, наразі тимчасовий захист у Литві отримали 47,6 тисячі осіб.