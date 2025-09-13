США в ООН заявили про готовність "захищати кожен дюйм території НАТО"

Москва порушила міжнародне право та Статут ООН після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі і пообіцяли, що "захищатимуть кожен сантиметр території НАТО".

Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявила виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО на тлі цих тривожних порушень повітряного простору. США консультуються з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, і не сумнівайтеся, ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", — сказала вона.

Ші також зазначила, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці Росія активізувала обстріли України, що призвело до загибелі людей та пошкодження цивільної інфраструктури.

"Ці дії, а тепер ще й порушення повітряного простору союзника США — навмисне чи ні — свідчать про величезну неповагу до добросовісних зусиль США, спрямованих на припинення цього конфлікту", — зазначила представниця США.

Вона закликала Росію "поновити та реалізувати свою відданість дипломатії" та прагнути до негайного припинення воєнних дій шляхом прямих переговорів з українською стороною.

"Війна між Росією й Україною має припинитися. Ми не можемо ризикувати, що вона переросте в ширший конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, зробивши негайні, конкретні кроки до миру", – заявила Ші.

Заява американської дипломатки пролунала після слів президента США Дональда Трампа, який раніше припустив, що інцидент із дронами міг бути "помилкою".