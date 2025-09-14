У КНДР заявили, що вважатимуть участь Південної Кореї у спільних військових навчаннях зі США “демонстрацією їхньої конфронтаційної позиції проти КНДР” та пригрозили “наслідками”, якщо навчання відбудуться.

Відповідну заяву зробила сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, член ЦК Трудової партії Кім Йо Чжон, повідомляє KCNA.

“Я нагадую їм, що демонстрація сили в неправильному місці неминуче призведе до поганих наслідків для них самих”, — йдеться у заяві Кім Йо Чжон.

Вона заявила, що через кілька днів на Корейському півострові та в навколишньому регіоні за участю США та їхніх союзників одночасно відбудуться навчання Iron Mace (“Залізна булава”) та багатопрофільні спільні військові навчання Freedom Edge (“Край свободи”).

Сестра лідера КНДР заявила, що “керівні принципи ядерного стримування та ядерних операцій на Корейському півострові, сфабриковані США та РК, справді є небезпечною ідеєю”.

“Я нагадую США, Японії та Республіці Корея, що безрозсудна демонстрація сили, яку вони вчиняють у реальних діях поблизу КНДР, що є недоречним місцем, неминуче призведе до поганих наслідків для них самих”, — заявила Кім Йо Чжон.

Раніше стало відомо, що США, Південна Корея та Японія цього місяця проведуть тристоронні військові навчання в різних оперативних середовищах "Край свободи" (Freedom Edge). Вони спрямовані на поглиблення співпраці у сфері безпеки та протидії військовим загрозам з боку Північної Кореї.

Військові навчання розпочнуться 15 вересня й триватимуть до 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу, на межі Жовтого й Східнокитайського морів.