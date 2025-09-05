США, Південна Корея та Японія цього місяця проведуть тристоронні військові навчання в різних оперативних середовищах "Край свободи" (Freedom Edge). Вони спрямовані на поглиблення співпраці у сфері безпеки та протидії військовим загрозам з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

Зазначається, що військові навчання розпочнуться 15-го й триватимуть до 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу на межі Жовтого й Східнокитайського морів.

"Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці", – йдеться у повідомленні.

Ці майбутні тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два етапи пройшли у червні та листопаді 2024 року.

Деталі майбутніх навчань, зокрема, кількість залучених військ та бойової техніки наразі не розкриваються.

Це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.

Своєю чергою влада КНДР висловила протест проти спільних навчань трьох країн-союзниць і традиційно пригрозила відповіддю у разі провокацій.

Пхеньян уже після першого етапу навчань у червні торік розкритикував їх, назвавши спробою зміцнити військовий блок, очолюваний США.

У JCS наголосили, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників, передбачених їх договором про взаємну оборону.

"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", – заявили там.

Свою назву навчання отримали від щорічних двосторонніх навчань, які США багато років поспіль проводять окремо з Південною Кореєю та Японією – Freedom Shield та Keen Edge відповідно.