Freedom Edge: США, Південна Корея та Японія проведуть масштабні спільні військові навчання
СШАПівденна КореяЯпоніяАРМІЯПОЛІТИКАСВІТ

Freedom Edge: США, Південна Корея та Японія проведуть масштабні спільні військові навчання

Дмитро Михайлов
навчання Freedom Edge
Літаки на палубі американського авіаносця "Джордж Вашингтон" під час спільних навчань Японії, США та Південної Кореї Freedom Edge у Східнокитайському морі поблизу південнокорейського острова Чеджу, 14 листопада 2024 року. Getty Images/Kyodo News

США, Південна Корея та Японія цього місяця проведуть тристоронні військові навчання в різних оперативних середовищах "Край свободи" (Freedom Edge). Вони спрямовані на поглиблення співпраці у сфері безпеки та протидії військовим загрозам з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

Зазначається, що військові навчання розпочнуться 15-го й триватимуть до 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу на межі Жовтого й Східнокитайського морів.

"Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці", – йдеться у повідомленні.

Ці майбутні тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два етапи пройшли у червні та листопаді 2024 року.

Деталі майбутніх навчань, зокрема, кількість залучених військ та бойової техніки наразі не розкриваються.

Це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.

Своєю чергою влада КНДР висловила протест проти спільних навчань трьох країн-союзниць і традиційно пригрозила відповіддю у разі провокацій.

Пхеньян уже після першого етапу навчань у червні торік розкритикував їх, назвавши спробою зміцнити військовий блок, очолюваний США.

У JCS наголосили, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників, передбачених їх договором про взаємну оборону.

"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", – заявили там.

Свою назву навчання отримали від щорічних двосторонніх навчань, які США багато років поспіль проводять окремо з Південною Кореєю та Японією – Freedom Shield та Keen Edge відповідно.

