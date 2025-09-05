США, Південна Корея та Японія цього місяця проведуть тристоронні військові навчання в різних оперативних середовищах "Край свободи" (Freedom Edge). Вони спрямовані на поглиблення співпраці у сфері безпеки та протидії військовим загрозам з боку Північної Кореї.
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).
Зазначається, що військові навчання розпочнуться 15-го й триватимуть до 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу на межі Жовтого й Східнокитайського морів.
"Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці", – йдеться у повідомленні.
Ці майбутні тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два етапи пройшли у червні та листопаді 2024 року.
Деталі майбутніх навчань, зокрема, кількість залучених військ та бойової техніки наразі не розкриваються.
Це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.
Своєю чергою влада КНДР висловила протест проти спільних навчань трьох країн-союзниць і традиційно пригрозила відповіддю у разі провокацій.
Пхеньян уже після першого етапу навчань у червні торік розкритикував їх, назвавши спробою зміцнити військовий блок, очолюваний США.
У JCS наголосили, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників, передбачених їх договором про взаємну оборону.
"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", – заявили там.
Свою назву навчання отримали від щорічних двосторонніх навчань, які США багато років поспіль проводять окремо з Південною Кореєю та Японією – Freedom Shield та Keen Edge відповідно.