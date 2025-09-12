СБУ уразила порт "Приморськ" у Росії, звідки відвантажують нафту — джерело

Служба безпеки України уразила найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі "Приморськ" ударними дронами. Через це тимчасово зупинилось відвантаження нафти.

Про це Суспільному повідомило джерело у спецслужбі.

За словами нашого співрозмовника, внаслідок атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на помповій станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Також СБУ уразила безпілотниками низку нафтоперекачувальних станцій у Росії — "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7". Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту "Усть-Луга".

Атаки СБУ спричиняють порушення в постачанні нафти з Росії, що шкодить російській економіці, яка тримається на нафті, повідомило джерело.

Так, у СБУ вважають, що через порт "Приморськ" щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти, що приносить Росії приблизно 15 мільярдів доларів на рік.