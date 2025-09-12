Перейти до основного змісту
СБУ уразила порт "Приморськ" у Росії, звідки відвантажують нафту — джерело
Марія Патока
Анастасія Ісаєнкова
Приморськ
Пожежа у порту Приморськ, Росія, внаслідок атаки СБУ. Служба безпеки України

Служба безпеки України уразила найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі "Приморськ" ударними дронами. Через це тимчасово зупинилось відвантаження нафти.

Про це Суспільному повідомило джерело у спецслужбі.

За словами нашого співрозмовника, внаслідок атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на помповій станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Також СБУ уразила безпілотниками низку нафтоперекачувальних станцій у Росії — "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7". Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту "Усть-Луга".

Атаки СБУ спричиняють порушення в постачанні нафти з Росії, що шкодить російській економіці, яка тримається на нафті, повідомило джерело.

Так, у СБУ вважають, що через порт "Приморськ" щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти, що приносить Росії приблизно 15 мільярдів доларів на рік.

