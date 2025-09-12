Через атаку безпілотників загорілося одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі і виникла пожежа на насосній станції.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

"У порту "Приморськ" ліквідується спалах на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння. Зафіксовано падіння уламків та уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узмине, а також поза населеними пунктами у Ломоносівському районі. Постраждалих нема", — зазначив він.

Згодом посадовець повідомив, що відкрите горіння на судні ліквідували і загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів немає.

За словами Дрозденка у "Приморську" також погашено загоряння на насосній станції.

Він також повідомив, що на над Ленінградською областю збили понад 30 безпілотників: "Уламки дронів впали у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також у Ломоносовському районі.

Раніше повідомлялося, що у РФ заявили про атаку безпілотників на Москву та Санкт-Петербург цієї ночі.