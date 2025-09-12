У Дії тимчасово не працюватиме послуга єВідновлення. Коли саме

Послуга "єВідновлення" тимчасово не працюватиме в "Дії".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зазначається, що з 20:00 13 вересня до 08:00 15 вересня ДП “НАІС” буде проводити технічні роботи з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції.
"Оскільки дані цих реєстрів використовуються для перевірок права власності, на час технічних робіт, не працювати послуга "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія", — зазначили у відомстві.
єВідновлення — це державна програма в Україні, спрямована на надання фінансової допомоги власникам житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених російською агресією після 24 лютого 2022 року.
Програма дозволяє отримати гроші на ремонт пошкодженого житла або, у випадку повного знищення, житловий сертифікат для придбання нового.