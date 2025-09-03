На порталі “Дія” запрацювало бронювання 100% працівників для критично важливих підприємств на прифронтових територіях.

Про це у середу, 3 вересня, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.

Як відзначили в Мінекономіки, це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Створюється гнучкий механізм, який реагує на виклики війни та гарантує підприємствам можливість зберігати діяльність навіть під час активних бойових дій, додали у відомстві.

“Запровадження механізму 100% бронювання для прифронтових підприємств — це важливий крок для економіки та оборони. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки, адже він працює у надзвичайно складних умовах. Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами”, – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Для прифронтових територій цей обсяг збільшили удвічі — до 100%.

Як забронювати працівника на порталі Дія

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Державний орган засобами Порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%. Підприємство засобами Порталу Дія додатково бронює усіх працівників.

Послуга бронювання реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізацію послуги здійснено завдяки “Проєкту підтримки Дія”, що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

13 серпня 2025 року Кабінет міністрів України схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Вони передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.