Дружина звільненого напередодні опозиціонера і екскандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича не знає про його місцеперебування.

Про це вона повідомила Суспільному.

Учора, 11 вересня, він єдиний серед 52 політв’язнів, помилуваних Лукашенком, відмовився залишати країну, пише Reuters. Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської — Франак Вячорка розповів Суспільному, що влада попри відмову Статкевича намагається примусово вивезти його за кордон. Тихановська заявила, що звернулася до США з проханням з’ясувати інформацію про опозиціонера. На фото від 11 вересня — чоловік, якого вважають Статкевичем, не перетнув кордон Литви разом з іншими помилуваними. За даними литовських прикордонників, він певний час перебував між постами двох країн, але згодом повернувся на білоруську територію, пише Reuters.

Чоловік, якого вважають білоруським опозиційним політиком Миколою Статкевичем, сидить у нейтральній зоні на прикордонному переході з Литвою. REUTERS

Політичний в’язень з 2020 року

Миколу Статкевича, кандидата у президенти на виборах 2010 року, арештували в травні 2020-го. У 2021 році його засудили до 14 років колонії посиленого режиму за "організацію масових заворушень".

За даними правозахисного центру "Вясна", у 2022 році він хворів на пневмонію, пережив щонайменше п’ять періодів карцеру й тривалий час був позбавлений права на побачення та передачі.

11 вересня після візиту до Мінська Джона Коула, який є заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога, та його зустрічі з правителем Білорусі Олександром Лукашенком влада звільнила та вислала до Литви 52 політв'язнів, включно з 14 іноземними громадянами. Шестеро з них – громадяни Литви, по двоє – громадян Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великої Британії.

При цьому звільнений з ув’язнення опозиційний політик і екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич відмовився залишати країну.