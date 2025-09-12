Данія запускає трирічну програму підтримки України на €375 млн

Данія офіційно оголосила про старт Ukraine transition program — трирічного проєкту вартістю 375 мільйонів євро, спрямованого на відновлення, енергетичну безпеку та підтримку реформ в Україні.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен під час брифінгу в Києві 12 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Програма має три основні напрями: підтримка стійкості та раннього відновлення, енергетична безпека й перехід на зелену енергетику. За словами Андрія Сибіги, це системний інтеграційний проєкт, розрахований на три роки.

Ларс Лекке Расмуссен наголосив, що Ukraine transition program є найбільшою програмою підтримки України з боку Данії. Вона спрямована на сприяння зеленому переходу, поліпшення умов для розвитку приватного сектору та заохочення демократичних і інституційних реформ, необхідних для майбутнього вступу України до ЄС.

"Сьогодні з нами представники датської компанії Terma, і ми працюємо над залученням ще більшої кількості данських компаній до партнерства. Минулого тижня компанія Firepoint оголосила про відкриття виробництва в Данії. Водночас уже триває діалог із кількома українськими компаніями", — розповів Ларс Лекке Расмуссен.

Українська оборонна компанія Fire Point — виробник ракети "Фламінго" — відкриє виробництво в Данії. Йдеться про виробництво твердого ракетного палива. Це стане першим відомим випадком розміщення українського оборонного підприємства на території королівства.