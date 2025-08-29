До кінця 2025 року Данія планує інвестувати близько 1,4 мільярда євро безпосередньо в українські оборонні компанії.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів оборони ЄС у Копенгагені, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, наразі Україна потребує більшої військової підтримки, і будь-яке затягування може призвести до того, що "в довгостроковій перспективі витрати будуть набагато більшими".

Поульсен також нагадав, що минулого року Данія інвестувала близько 600 мільйонів євро за "датською моделлю" безпосередньо в українські оборонні компанії.

"Оборонна промисловість України виробляє дуже швидко порівняно з європейськими компаніями. Вони здатні виробляти за місяці, а не роки. І, по-друге, це також дуже економічно ефективна модель. Тому ми маємо робити ще більше в цій сфері. Сподіваємося, що більше країн підтримають нас", — сказав Поульсен.

Крім того, посадовець сподівається, що за кілька тижнів перша українська оборонна компанія розпочне виробництво в Данії, а згодом до неї приєднаються й інші підприємства оборонного сектору України.

"Я думаю, що це також буде кроком вперед у наданні ще більшої підтримки Україні", — сказав Поульсен.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що Данія виділить Фонду для України щонайменше 500 мільйонів данських крон (понад 41 млн євро) для сприяння залучення інвестицій в українську економіку. Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на гарантування експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проєкти з відбудови України.