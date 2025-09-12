До Києва з неоголошеним візитом прибув принц Гаррі

Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні проти Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час поїздки до столиці України він та команда з його фонду "Ігри нескорених" мають намір детально описати нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги всім регіонам країни.

У розмові з The Guardian у поїзді герцог Сассекський сказав, що "ми не можемо зупинити війну", але можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення".

"Ми можемо продовжувати олюднювати людей, які беруть участь у цій війні, та те, через що вони проходять. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається", — сказав він.

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час із 200 ветеранами і зустрінеться з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Принц сказав, що поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі.