Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся з батьком

Британський принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Великої Британії Чарльзом.

Про це, зокрема, повідомляють Reuters та NBC News.

Як пише Reuters, зустріч відбулася у середу, 10 вересня. Востаннє Гаррі бачився з батьком у лютому 2024 року — невдовзі після того, як оголосили, що король лікується від раку.

Кілька місяців тому Гаррі заявив, що його батько відмовився з ним розмовляти.

Представники Букінгемського палацу підтвердили, що принц Гаррі та король Чарльз зустрілися на приватному чаюванні в приватній резиденції короля. Це була перша зустріч 76-річного Гаррі та Чарльза за 19 місяців.

Принц Гаррі перебуває у Великій Британії на церемонії вручення премії WellChild Awards , благодійної організації, яку він підтримує та яка відзначає тяжкохворих дітей Великої Британії та їхніх опікунів. Його першою зупинкою в понеділок, 8 вересня, була могила його бабусі у Віндзорі, щоб покласти квіти до місця останнього спочинку королеви Єлизавети II.

Чутки про те, що він і Чарльз зустрінуться, поширювалися ще до того, як його помітили, коли він виходив з машини в королівській резиденції Кларенс-Хаус у середу ввечері.

Автомобіль, який його привіз, бачили, як він від'їжджав менш ніж за годину. За даними Sky News, Гаррі був у Range Rover, коли він від'їжджав, зустріч тривала 54 хвилини.

Стосунки між Гаррі та Чарльзом стали напруженими після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівські обов'язки у 2020 році та переїхали до Каліфорнії.

У травні Гаррі розповів BBC, що його батько не розмовлятиме з ним “через питання безпеки”.

Гаррі сказав, що прагне примиритися з королівською родиною і що “немає сенсу продовжувати боротьбу”.

Його брата, принца Вільяма, не було на зустрічі: у середу Вільям відвідував у Кардіффі центр психічного здоров'я у Всесвітній день запобігання самогубствам.