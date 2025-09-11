Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся з батьком

Британський принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Великої Британії Чарльзом.
Про це, зокрема, повідомляють Reuters та NBC News.
Як пише Reuters, зустріч відбулася у середу, 10 вересня. Востаннє Гаррі бачився з батьком у лютому 2024 року — невдовзі після того, як оголосили, що король лікується від раку.
Кілька місяців тому Гаррі заявив, що його батько відмовився з ним розмовляти.
Представники Букінгемського палацу підтвердили, що принц Гаррі та король Чарльз зустрілися на приватному чаюванні в приватній резиденції короля. Це була перша зустріч 76-річного Гаррі та Чарльза за 19 місяців.
Принц Гаррі перебуває у Великій Британії на церемонії вручення премії WellChild Awards , благодійної організації, яку він підтримує та яка відзначає тяжкохворих дітей Великої Британії та їхніх опікунів. Його першою зупинкою в понеділок, 8 вересня, була могила його бабусі у Віндзорі, щоб покласти квіти до місця останнього спочинку королеви Єлизавети II.
Чутки про те, що він і Чарльз зустрінуться, поширювалися ще до того, як його помітили, коли він виходив з машини в королівській резиденції Кларенс-Хаус у середу ввечері.
Автомобіль, який його привіз, бачили, як він від'їжджав менш ніж за годину. За даними Sky News, Гаррі був у Range Rover, коли він від'їжджав, зустріч тривала 54 хвилини.
Стосунки між Гаррі та Чарльзом стали напруженими після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівські обов'язки у 2020 році та переїхали до Каліфорнії.
У травні Гаррі розповів BBC, що його батько не розмовлятиме з ним “через питання безпеки”.
Гаррі сказав, що прагне примиритися з королівською родиною і що “немає сенсу продовжувати боротьбу”.
Його брата, принца Вільяма, не було на зустрічі: у середу Вільям відвідував у Кардіффі центр психічного здоров'я у Всесвітній день запобігання самогубствам.