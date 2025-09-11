Перейти до основного змісту
Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся з батьком
Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся з батьком

Олена Богданьок
Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся з батьком
Британський принц Гаррі в автомобілі прибуває до Кларенс-хаусу — офіційної резиденції короля Чарльза у Лондоні, Велика Британія, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Carlos Jasso

Британський принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Великої Британії Чарльзом.

Про це, зокрема, повідомляють Reuters та NBC News.

Як пише Reuters, зустріч відбулася у середу, 10 вересня. Востаннє Гаррі бачився з батьком у лютому 2024 року — невдовзі після того, як оголосили, що король лікується від раку.

Кілька місяців тому Гаррі заявив, що його батько відмовився з ним розмовляти.

Представники Букінгемського палацу підтвердили, що принц Гаррі та король Чарльз зустрілися на приватному чаюванні в приватній резиденції короля. Це була перша зустріч 76-річного Гаррі та Чарльза за 19 місяців.

Принц Гаррі перебуває у Великій Британії на церемонії вручення премії WellChild Awards , благодійної організації, яку він підтримує та яка відзначає тяжкохворих дітей Великої Британії та їхніх опікунів. Його першою зупинкою в понеділок, 8 вересня, була могила його бабусі у Віндзорі, щоб покласти квіти до місця останнього спочинку королеви Єлизавети II.

Чутки про те, що він і Чарльз зустрінуться, поширювалися ще до того, як його помітили, коли він виходив з машини в королівській резиденції Кларенс-Хаус у середу ввечері.

Автомобіль, який його привіз, бачили, як він від'їжджав менш ніж за годину. За даними Sky News, Гаррі був у Range Rover, коли він від'їжджав, зустріч тривала 54 хвилини.

Стосунки між Гаррі та Чарльзом стали напруженими після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівські обов'язки у 2020 році та переїхали до Каліфорнії.

У травні Гаррі розповів BBC, що його батько не розмовлятиме з ним “через питання безпеки”.

Гаррі сказав, що прагне примиритися з королівською родиною і що “немає сенсу продовжувати боротьбу”.

Його брата, принца Вільяма, не було на зустрічі: у середу Вільям відвідував у Кардіффі центр психічного здоров'я у Всесвітній день запобігання самогубствам.

