ФБР: Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка під час стрілянини затримали
Ольга Кацімон
Директор ФБР Каш Пател повідомив, що людину, причетну до стрілянини в Університеті долини Юти, внаслідок якої загинув консервативний активіст Чарлі Кірк, взято під варту.

Про це Каш Пател написав у соцмережі X

"Підозрюваного у жахливій стрілянині, яка забрала життя Чарлі Кірка, затримано. Дякую місцевій та державній владі Юти за партнерство з ФБР. Ми надамо оновлення, щойно це буде можливо", — написав Пател у соцмережі X.

Чарлі Кірк, 31-річний американський консервативний активіст і засновник організації Turning Point USA, загинув під час виступу в Університеті долини Юти 10 вересня.

