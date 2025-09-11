ФБР: Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка під час стрілянини затримали

Директор ФБР Каш Пател повідомив, що людину, причетну до стрілянини в Університеті долини Юти, внаслідок якої загинув консервативний активіст Чарлі Кірк, взято під варту.
Про це Каш Пател написав у соцмережі X
"Підозрюваного у жахливій стрілянині, яка забрала життя Чарлі Кірка, затримано. Дякую місцевій та державній владі Юти за партнерство з ФБР. Ми надамо оновлення, щойно це буде можливо", — написав Пател у соцмережі X.
Чарлі Кірк, 31-річний американський консервативний активіст і засновник організації Turning Point USA, загинув під час виступу в Університеті долини Юти 10 вересня.