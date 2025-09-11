У Берліні сталося найтриваліше відключення електрики за останні 25 років

У Німеччині на південному сході Берліна тисячі людей вже третій день поспіль залишаються без електропостачання. Це найтриваліше відключення електроенергії в місті за останні 25 років. Станом на четвер, 11 вересня, йдеться про 13 тисяч людей без електрики.

Про це повідомляє DW.

У вівторок, 9 вересня, через пожежу на високовольтних лініях у районах Йоханнішталь і Кьонігсхайдевег без електрики залишилися понад 40 тисяч домогосподарств і 3 тисячі підприємств. Зупинився громадський транспорт, не працювали світлофори, у деяких районах виникли проблеми зі стільниковим зв’язком.

Увечері середи, 10 вересня, вийшла з ладу тимчасова з’єднувальна лінія, внаслідок чого понад 20 тисяч клієнтів знову залишилися без електрики. Станом на зараз кількість споживачів без електропостачання зменшилася до 13 700. Відновлення подачі електроенергії очікується 11 вересня.

Відповідальність за підпал ЛЕП взяла на себе анархістська група, яка заявила, що це була атака на “військово-промисловий комплекс”, повідомляє Die Welt.

У заяві, опублікованій на ліворадикальному сайті Indymedia, зазначається, що напад був спрямований проти технологічних компаній і дослідницьких інститутів, розташованих в районі Адлерсгоф.