У Німеччині запустили перший суперкомп’ютер Європи

У дослідницькому центрі Юліха у Німеччині 5 вересня відкрили суперкомп’ютер JUPITER — перший у Європі, що подолав екзафлопсний бар’єр потужності. Система, здатна виконувати понад один квінтильйон операцій на секунду.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Суперкомп’ютер працює повністю на відновлюваній енергії, має передові системи охолодження й утилізації тепла та очолив світовий рейтинг енергоефективності Green500.

Комплекс Jupiter займає площу понад 2300 квадратних метрів і складається з приблизно 50 модулів-контейнерів. Зараз він є четвертим за швидкістю суперкомп'ютером у світі.

Машина здатна запускати кліматичні й погодні моделі з кілометровою роздільною здатністю, що дозволить точніше прогнозувати екстремальні явища — від хвиль спеки до повеней. Крім того, JUPITER підтримає майбутню європейську фабрику штучного інтелекту (JAIF), яка навчатиме великі мовні моделі для генеративного Ші.

Інвестиції у JUPITER склали 500 мільйонів євро — це спільний проєкт ЄС та Німеччини в межах EuroHPC. Він є частиною ширшої стратегії створення мережі гігафабрик штучного інтелекту, які забезпечуватимуть промисловість і науковців обчислювальними потужностями для розробки нових моделей і технологій.