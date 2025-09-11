Палата представників США ухвалила поправку до оборонного бюджету, яка скасовує закони про військові сили США (AUMF), що діяли з часів війни в Іраку 2002 року та війни в Перській затоці 1991 року. Документ також ускладнює президентам можливість обходити Конгрес у питаннях застосування сили.

Про це повідомляє The Hill.

За скасування AUMF проголосували 261 конгресмен, проти — 167. Усі демократи підтримали поправку, до них приєдналися 49 республіканців — близько п’ятої частини фракції. Критики цих законів роками заявляли, що президенти зловживали ними, адже вони фактично дозволяли головнокомандувачу вести військові операції без офіційного оголошення війни.

AUMF неодноразово використовували для юридичного обґрунтування силових дій США. Зокрема, у 2020 році президент Дональд Трамп спирався на дозвіл 2002 року, щоб санкціонувати удар по іранському генералу Касему Сулеймані.

Попередні спроби скасувати документи вже були: у 2021 році Палата представників проголосувала за скасування AUMF 2002 року, а в 2023-му Сенат схвалив законопроєкт про скасування дозволів 1991 та 2002 років.

Поправка AUMF увійшла до пакету змін у Національний акт про оборонний бюджет (NDAA) обсягом 892,6 мільярда доларів. Серед інших суперечливих пунктів — пропозиції обмежити фінансування Пентагоном медичних послуг, пов’язаних із гендерною ідентичністю. У документі передбачено $400 мільйонів на військову допомогу Україні.