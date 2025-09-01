З 1 вересня 2025 року представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) в обов’язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою бодікамер.

Про це ще 7 серпня повідомляв міністр оборони Денис Шмигаль.

Це необхідно для виявлення "порушення правил" фіксації вручення повісток військовозобовʼязаним.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", — казав Шмигаль.

За словами очільника Міноборони, станом на початок серпня ТЦК були забезпечені бодікамерами на 85%. Він запевняв, що додаткові камери закуповують, аби встигнути до 1 вересня.

Як повідомили в оборонному відомстві, загалом нова система передбачає:

закупівлю уніфікованих камер;

створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних;

використання програмного забезпечення для швидкого аналізу відеозаписів.

6 серпня уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що працівників ТЦК потрібно забрати з вулиць, бо, на її думку, вони не навчені спілкуватися з цивільними.

Вона вважає, що оповіщенням і доправленням військовозобов’язаних до ТЦК має займатися поліція. Посадовиця також додала, що наразі в Україні не визначено, як потрібно фіксувати затримання й доставлення людини до ТЦК.