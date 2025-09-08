У Єрусалимі сталася стрілянина: п'ятеро людей загинули, щонайменше 11 поранено

У понеділок, 8 вересня, у Єрусалимі поблизу перехрестя Рамот сталася стрілялина. Унаслідок чого 5 людей загинули, а щонайменше 11 були поранені.

Про це повідомляє поліція Ізраїлю у соцмережі Х, а також видання The Times of Israel, The Guardian, ВВС.

Повідомляється, що близько 10:15 ранку за місцевим часом "двоє терористів" відкрили вогонь по людях, які перебували на автобусній зупинці.

Внаслідок інциденту п’ятеро людей загинули. За даними ізраїльської служби швидкої допомоги Magen David Adom, серед жертв — троє чоловіків по 30 років, а також одна жінка і один чоловік по 50 років. Решту постраждалих із вогнепальними пораненнями та травмами від розбитого скла госпіталізували до місцевих лікарень.

Ізраїльська поліція та рятувальні команди перебувають на місці стрілянини, в результаті якої кілька людей загинули та отримали поранення в Єрусалимі, 8 вересня 2025 року. AP/Mahmoud Illean

Зазначається, що "двох терористів нейтралізовано", невдовзі після початку стрілянини, однак обставини події досі з’ясовуються.

За даними влади, напад здійснили двоє палестинців із міст Катанна та Аль-Кубейба, розташованих на південний схід від Рамалли на Західному березі.

Наразі на місце події прибув президент Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір.

"Зараз ми переслідуємо і оточуємо села, звідки прибули терористи", — сказав Нетаньяху під час спілкування з журналістами на місці події.