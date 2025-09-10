Перейти до основного змісту
Президентка ЄК розповіла Зеленському про роботу зі США над посиленням санкцій проти РФ
Президентка ЄК розповіла Зеленському про роботу зі США над посиленням санкцій проти РФ

Надія Собенко
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, за підсумками перемовин із президентом США Дональдом Трампом за участі лідерів Європи, Париж, Франція, 4 вересня 2025 року. Скрін з відео Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн посилення санкцій проти Росії та підтримку українських дітей.

Про це він повідомив у Facebook.

"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії. Обговорили й підтримку українських дітей", — зазначив президент.

Фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів.

"Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", — зазначив Зеленський.

Він подякував президентці ЄК за звернення до Європарламенту та "чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні".

"Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", — написав Зеленський.

У зверненні до Європарламенту фон дер Ляєн оголосила, що ЄС разом з Україною розробить "Альянс дронів", а також виділить кредит в розмірі 6 мільярдів євро від ERA.

Вона також анонсувала саміт Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей.

Крам того, за її словами, Єврокомісія розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російської нафти та газу в межах 19-го пакету санкцій проти Москви. Рішення пов’язане з тиском США та координацією заходів щодо зменшення доходів Росії.

