Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн посилення санкцій проти Росії та підтримку українських дітей.

Про це він повідомив у Facebook.

"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії. Обговорили й підтримку українських дітей", — зазначив президент.

Фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів.

"Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", — зазначив Зеленський.

Він подякував президентці ЄК за звернення до Європарламенту та "чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні".

"Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", — написав Зеленський.

У зверненні до Європарламенту фон дер Ляєн оголосила, що ЄС разом з Україною розробить "Альянс дронів", а також виділить кредит в розмірі 6 мільярдів євро від ERA.

Вона також анонсувала саміт Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей.

Крам того, за її словами, Єврокомісія розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російської нафти та газу в межах 19-го пакету санкцій проти Москви. Рішення пов’язане з тиском США та координацією заходів щодо зменшення доходів Росії.