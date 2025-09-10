Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський союз разом з Україною розробить "Альянс дронів", а також виділить кредит в розмірі 6 мільярдів євро від ERA .

Про це вона сказала 10 вересня під час промови в Європарламенті, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Україна має винахідливість. Тепер їй потрібні масштаби. Разом ми можемо це забезпечити: щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа – свою", – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, саме використання дронів Україною становить понад дві третини втрат техніки РФ.

"Це не просто перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості у наших відкритих суспільствах", — сказала посадовиця.

Водночас наразі Росія стрімко нарощує свої можливості завдяки іранським дронам типу Shahed, а також "використовує переваги промислового масового виробництва".

"Отже, винахідливість допомогла відкрити двері для оборони України. Але суто промислова міць, з іншого боку, може загрожувати їх закрити", – зазначила президентка Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн зазначила, що ЄС може використати свою промислову міць, щоб підтримати Україну "в протидії цій дронній війні".

"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою — і на спільну індустріалізацію. Тому я також можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA і укладе з Україною Альянс безпілотників", — додала фон дер Ляєн.