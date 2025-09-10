Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск незабаром проведе телефонні переговори європейськими лідерами. Обговорення відбудеться після того, як дрони РФ порушили повітряний простір Польщі.
Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка на платформі Х. За його словами, розмова відбудеться з участі:
- президента України Володимира Зеленського;
- президента Франції Еммануеля Макрона;
- генерального секретаря НАТО Марка Рютте;
- прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні;
- прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Зустріч планується для обговорення актуальних питань безпеки в регіоні та координації дій на тлі загострення ситуації в Україні.
Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ
У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.
Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.
Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.
Попередні випадки
- 11 лютого 2025 року літак-розвідник Су-24МР збройних сил РФ порушив повітряний простір Польщі над Гданською затокою. Він залетів глиб країни на 6,5 кілометра і пробув у просторі 1 хв 12 с.
- 20 серпня 2025 року вночі безпілотник впав на кукурудзяне поле у Люблінському воєводстві (село Осини). Дрон вибухнув, ймовірно, "самознищившись". Польща надіслала ноту протесту до РФ, назвавши це "умисною провокацією" і гібридною загрозою.
- 26 серпня 2024 року в Польщу залетів невідомий безпілотник під час російської атаки на Україну. Він перебував у повітряному просторі близько 33 хв, залетів вглиб країни на приблизно 25 км. У НАТО назвали такі дії "безвідповідальними та небезпечними".