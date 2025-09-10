Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск незабаром проведе телефонні переговори європейськими лідерами. Обговорення відбудеться після того, як дрони РФ порушили повітряний простір Польщі.

Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка на платформі Х. За його словами, розмова відбудеться з участі:

президента України Володимира Зеленського;

президента Франції Еммануеля Макрона;

генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні;

прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Зустріч планується для обговорення актуальних питань безпеки в регіоні та координації дій на тлі загострення ситуації в Україні.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки