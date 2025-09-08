Трамп висловив співчуття родині загиблої українки у Північній Кароліні

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині українки Ірини Заруцької, яку вбили 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Підозрюваного у вбивстві затримали.

Про це Дональд Трамп повідомив під час виступу перед Комісією з питань релігійних свобод Білого дому.

Трамп зазначив, що переглянув відеозапис нападу, назвав його жахливим, а вбивцю – людиною зла. Відеозапис опублікували у соцмережах 7 вересня.

"Ми повинні мати можливості, щоб впоратися з цим. Якщо ми не впораємося, у нас не буде країни", — зазначив Трамп, згадавши при цьому хвилю насильницьких актів у США.

У цьому зв’язку президент США зазначив, що створив у міністерстві юстиції першу в історії цільову групу для викорінення антихристиянських упереджень – явища, яке, за його словами, набуло "колосальних масштабів".

"Адміністрація Трампа не терпітиме тероризм чи політичне насильство, включно зі злочинами на ґрунті ненависті проти християн, євреїв чи будь-кого іншого. Ми цього не дозволимо", — заявив президент США.

Ірина Заруцька приїхала до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона загинула 22 серпня у місті Шарлотт від ножової атаки.

Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив вбивства залишається невідомим, розслідування триває.