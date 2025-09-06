Наразі РФ може виробляти до 2700 ударних БПЛА щомісяця — ГУР МО

Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що наразі Росія щомісяця може виробляти близько 2700 ударних дронів типу "Shahed".

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

За словами Юсова, росіяни наростили виробництво безпілотників "Герань-2" (аналог іранського "Shahed-136").

"Це "Shahed" звичайний... виробництво цієї модифікації з бойовою частиною сьогодні може дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок (дрони-імітатори), без бойової частини", — сказав він.

Представник української розвідки підкреслив, що сотні таких ударних БПЛА у комбінуванні з ракетами під час масованих ударів по Україні — це серйозний виклик для українських сил ППО і протиракетної оборони.

"І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", – додав він.

На початку липня очільник ГУР МО Кирило Буданов казав, що армія РФ періодично може запускати по Україні одночасно до 500 ударних дронів типу "Shahed", але не кожного дня. Також він розповідав, що росіяни удосконалюють СRPA-антени до таких безпілотників.

4 вересня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у Силах оборони створюють ешелоновану систему протидії російським ударним БПЛА.