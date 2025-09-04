Перейти до основного змісту
Росія намагається перейняти досвід України у використанні морських дронів — ГУР
Ексклюзивно
Юрій Свиридюк
Станіслав Свирид
морський дрон Magura
Український морський дрон Magura. Головне управління розвідки МО України

Росія переймає досвід України та намагається вдосконалювати власні морські дрони. Водночас у російських військових є проблеми з їхнім застосуванням.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на запитання кореспондента Суспільного.

"Це просто факти. Вони безумовно переймають і український досвід і намагаються вчитися. Після дуже багатьох невдалих випробовувань, ворог просувається також і у використанні цих засобів (морських дронів — ред.). Це ми можемо констатувати", — каже Юсов.

Таке переймання досвіду Росією, за словами представника ГУР, створює нові загрози для української цивільної та портової інфраструктури, яка є основною мішенню російських атак.

Своєю чергою, командир групи 13 ГУР МО додав, що російська армія має успіх у цьому напрямку, і українські військові вже працюють над реалізацією протидії.

"У ворога не все так гарно, як на картинці. У них на сьогодні є проблеми. Але озвучувати не буду", — зазначив командир групи.

В травні 2025 року у Чорному морі спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони у співпраці з СБУ та Силами оборони знищив російський винищувач Су-30 за допомогою морського дрона Magura.

Як повідомили в ГУР, це перший у світі випадок ліквідації бойового літака морським дроном. "Історичний удар" здійснили бійці спецпідрозділу Group 13, запустивши ракету з безпілотної платформи Magura.

