Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати. За його словами, потрібно дозволити використовувати ППО сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі.

Про це інформує пресслужба МЗС зранку 10 вересня.

"Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини", — заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає.

Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше — і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу, додав міністр.

За словами Сибіги, ця ситуація свідчить про те, що "нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО".

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", — наголосив міністр.

Сибіга також закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують українців.

Крім того, за його словами, санкції мають бути посилені без зволікань, адже Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском.

"Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", — заявив глава МЗС.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінничині.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.