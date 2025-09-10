Польща відкрила повітряний простір над низкою аеропортів

У Польщі знову відкрили повітряний простір над варшавським аеропортом імені Фредерика Шопена, а також над аеропортами Модлін та Жешув. Обмеження залишаються чинними в аеропорту Любліна.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг

"Повітряні операції у польському повітряному просторі за межами Люблінського регіону відновлено. Польське агентство аеронавігаційних послуг залишається у стані постійної готовності. Відповідна авіаційна інформація з цього питання вже опублікована", – повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг.

Варшавський аеропорт імені Шопена о 7:30 за місцевим часом (8:30 за Києвом) повідомив, що повітряний простір над ним знову відкритий.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.