Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду на 9 ранку за київським часом.

Про це повідомив прессекретар польського уряду Адам Шлапка.

Зараз Туск проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

"Прем'єр-міністр Дональд Туск зустрічається з міністрами, відповідальними за державну безпеку. Прем'єр-міністр скликав екстрене засідання Ради міністрів на 8:00 ранку", — написав Шлапка.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінничині.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.