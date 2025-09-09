На тлі протестів у Непалі проти влади країни через законопроєкт про блокування соцмереж, посольство України в Індії стежить за ситуацією у Непалі. Станом на 9 вересня посольство не отримувало звернень від українців щодо евакуації з Непалу.

Про це Суспільному повідомив Володимир Притула, другий секретар посольства України в Індії.

Посольство України в Індії за сумісництвом представляє країну в Непалі. За словами секретаря посольства, у Непалі на консульському обліку перебуває один громадянин України, який постійно проживає у країні.

"Крім того, консульський підрозділ Посольства підтримує зв’язок з іншими українськими громадянами, яким надавалися консульські послуги. Усі вони перебувають у безпеці. Повідомлень про травмованих чи зниклих громадян України до Посольства не надходило", — повідомив Володимир Притула.

Секретар повідомив, що у Непалі зараз міжсезоння, тому туристичний сезон не очікується. Та станом на 9 вересня у Непалі перебувала група туристів у складі 11 українців.

"Посольство перебуває на постійному зв’язку із туристичним оператором. Звернень щодо евакуації або іншої допомоги станом на зараз не надходило", — повідомив Володимир Притула.

Тим часом у Непалі протестувальники спалили будівлю парламенту.

Через протести проти блокування соцмереж у Непалі подав у відставку премʼєр-міністр та уряд, президент та 21 депутат парламенту.

Протести у Непалі розпочались 8 вересня. Під час них поліція відкрила вогонь по протестувальниках. Близько 22 людей загинуло, понад 100 дістали поранення. Це спричинило спротив протестувальників проти поліції та уряду країни.

Міжнародний аеропорт Непалу закрили, а всі рейси скасовані на тлі ескалації заворушень по всій країні.

Після протестів у Непалі скасували заборону на соцмережі та запровадили комендантську годину у столиці країни — Катманду. Однак це не зупинило протестувальників.