Прем'єр-міністр Непалу К.П. Шарма Олі пішов у відставку на фоні протестів у країні. Протестувальники тим часом атакують резиденції членів уряду, а також підпалили будівлю парламенту. У Непалі відбувається евакуація VIP-персон.

Про це повідомляє газета India Today.

Про це також повідомляє Reuters з посиланням на його помічника.

Також у відставку подали низка міністрів та депутатів.

Як пише India Today, раніше Шарма Олі звернувся до начальника армії Непалу генерала Ашока Раджа Сігделя з проханням військової допомоги для контролю за погіршенням ситуації та забезпечення його безпечного виходу з резиденції прем'єр-міністра. За даними армійських джерел, командувач армії порадив Олі піти у відставку, заявивши, що військові можуть стабілізувати ситуацію лише за умови, що він відмовиться від влади.

Тим часом резиденції кількох лідерів, зокрема приватні резиденції президента та прем'єр-міністра Непалу, зазнали нападів, вандалізму та підпалів. Також постраждали будинки деяких міністрів та муніципальні будівлі.

Так, протестувальники дійшли до резиденції лідера правлячої партії та президента Непальського конгресу Шера Бахадура Деуби та захопили її. Ситуація переросла в насильство, коли демонстранти підпалили будівлю, зокрема щонайменше півдюжини автомобілів усередині приміщення.

Протестувальники також пошкодили Верховний суд та офіс Генерального прокурора Непалу.

Крім того, протестувальники підпалили парламент Непалу, що стало масштабною ескалацією протестів. На відео видно величезне полум'я та густий чорний дим, що клубиться з величезного комплексу.

Після підпалу урядових будівель та житлових будинків протестувальники також вчинили акти вандалізму та підпалили готель Hilton у Катманду, який належить одному з лідерів правлячої партії.

Міжнародний аеропорт Трібхуван закрили, а всі рейси скасовані на тлі ескалації заворушень по всій країні.

Міністрів евакуюють з їхніх офіційних резиденцій армійськими гелікоптерами. Щонайменше п'ять гелікоптерів було задіяно для безпечного транспортування ключових урядовців до аеропорту.

Повідомляється, що також планується евакуація К. П. Шарми Олі з його офіційної резиденції через загострення ситуації.

Відомо також, що VIP-персон евакуювали до армійських казарм Махараджгандж у Катманду.

Понад 300 військовослужбовців були розміщені в міжнародному аеропорту Трібхуван. Вертольоти армії Непалу активно здійснюють рейси в цей район і назад.

За даними видання, протестувальники мобілізуються через додаток Discord для координації дій. Повідомляється, що спільні повідомлення містять інструкції щодо мобілізації до аеропорту, виготовлення коктейлів Молотова, використання ацетилену для пошкодження шин літаків та пошуку боєприпасів у поліцейських дільницях.

Раніше у країні пройшли масові протести проти антикорупційної політики уряду та заборони соцмереж, під час яких загинули щонайменше 19 людей і понад 100 були поранені.

Після простестів у Непалі скасували заборону на соцмережі та запровадили комендантську годину у столиці країни — Катманду. Однак це не зупинило протестувальників.

Минулого тижня уряд вирішив заблокувати доступ до кількох соціальних мереж, включно з Facebook. Це рішення викликало невдоволення молоді.

За словами чиновників, закриття було спрямоване на ті платформи соціальних мереж, які не зареєструвалися в уряді, на тлі боротьби з підробленими посвідченнями особи, дезінформацією та мовою ворожнечі.