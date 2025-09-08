Зеленський: мита США проти країн, які купують нафту у Росії це "правильна ідея"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мита, які запроваджує США проти інших країн через імпорт нафти з Росії, це "правильна ідея".

Про це президент розповів в інтервʼю ABC News.

"Ми всі розуміємо, що потрібен додатковий тиск на Путіна. Нам потрібен тиск зі США. І я вже казав, що, на мою думку, президент Трамп правий щодо європейців. Я дуже вдячний усім партнерам, але деякі з них продовжують купувати нафту та російський газ, і це не справедливо. Щоб бути відвертим і ясним, це не справедливо", — сказав президент.

Станом на вересень 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпортні товари та сировину з Індії у розмірі 50%. Причиною запровадження мит став імпорт Індією російської нафти.

5 вересня міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить купувати російську нафту. За її словами, країна робитиме вибір в галузі енергетики, виходячи з власних інтересів.

4 вересня президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що саме Європа “фінансує війну” через закупівлі російської нафти. Трамп прямо вимагав від ЄС активніших економічних кроків проти Росії, наголошуючи, що впродовж року Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального ЄС.

5 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна купує нафту у Росії, бо "не має іншого вибору". Так Сійярто відповів на вимогу президента США Трампа припинити закупівлі російської нафти до Європи.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торгівельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".