Генштаб: на фронті за добу 195 бойових зіткнень, РФ втратила 950 військових

На фронті протягом минулої доби, 8 вересня, було зафіксовано 195 бойових зіткнень. Росія на війні РФ в Україні за добу втратила 950 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 9 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 74 авіаційні удари, застосувало п’ять ракет і скинуло 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Приморське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему.

“За минулу добу втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 12 авіаційних ударів, загалом скинула 25 керованих авіабомб та здійснила 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів РФ. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку армія РФ сім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки армії РФ в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 російський штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках військо РФ наступальних дій не проводило.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки росіян у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.