Перейти до основного змісту
Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію в РФ, "Рамштайн" проведе засідання у Лондоні. 1294 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дняПОДІЇ

Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію в РФ, "Рамштайн" проведе засідання у Лондоні. 1294 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
Військовослужбовець
Військовослужбовець 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ йде по позиції поблизу лінії фронту, Донеччина, 3 вересня 2025 року. REUTERS

9 вересня — 1294-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області Росії. У результаті удару частково порушено роботу об’єкта, що входить до інфраструктури компанії "Транснефть".
  • Генеральний секретар Марк Рютте відвідає Велику Британію 9 вересня для проведення переговорів щодо України. Рютте проведе ряд двосторонніх зустрічей під час свого візиту. Він також візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
  • Російські військові знову концентрують удари проти української енергосистеми. Україна має та буде відповідати на такі атаки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
  • РФ планувала масштабні наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте Сили оборони не допустили реалізації відповідних намірів. Армія РФ була вимушена відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати свою морську піхоту на Донеччину.
  • Попередньо, в будівлю Кабміну влучила ракета «Іскандер», підтвердили Суспільному в пресслужбі МВС. Ймовірно, це була крилата ракета, але остаточні результати будуть після експертизи. Ракета цілила саме в урядовий квартал, додали в міністерстві.

Армія РФ атакувала Запоріжжя БпЛА

Армія РФ атакувала Запоріжжя БпЛА. Внаслідок удару, попередньо, горить приватний будинок, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

У Запорізькій області було чути вибухи

У Запорізькій області було чути вибухи, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок