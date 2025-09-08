9 вересня — 1294-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області Росії. У результаті удару частково порушено роботу об’єкта, що входить до інфраструктури компанії "Транснефть".
- Генеральний секретар Марк Рютте відвідає Велику Британію 9 вересня для проведення переговорів щодо України. Рютте проведе ряд двосторонніх зустрічей під час свого візиту. Він також візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
- Російські військові знову концентрують удари проти української енергосистеми. Україна має та буде відповідати на такі атаки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
- РФ планувала масштабні наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте Сили оборони не допустили реалізації відповідних намірів. Армія РФ була вимушена відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати свою морську піхоту на Донеччину.
- Попередньо, в будівлю Кабміну влучила ракета «Іскандер», підтвердили Суспільному в пресслужбі МВС. Ймовірно, це була крилата ракета, але остаточні результати будуть після експертизи. Ракета цілила саме в урядовий квартал, додали в міністерстві.
Армія РФ атакувала Запоріжжя БпЛА. Внаслідок удару, попередньо, горить приватний будинок, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
У Запорізькій області було чути вибухи
У Запорізькій області було чути вибухи, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.