ЄС оцінює відповідь Грузії на вимоги повернутися до демократії

Європейська комісія отримала лист-відповідь Грузії на вимоги ЄС поновити верховенство права і переглянути вироки для членів опозиції і зараз оцінює його.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка Суспільного.

"Комісія очікує, що грузинська влада вживе конкретних заходів для розв'язання цього питання, порушеного в усіх рекомендаціях ЄК. Минулого тижня грузинська влада зробила ще один крок проти демократії в країні, заморозивши банківські рахунки незалежних організацій громадянського суспільства", — сказав він.

За словами речника, це ще один напад на основні права і використання системи правосуддя як інструменту репресій: "ЄС закликає грузинську владу негайно скасувати це рішення".

2 липня керівна партія Грузії "Грузинська мрія" проголосувала за позбавлення мандатів усіх 12 опозиційних депутатів партії "Гахарія — За Грузію" нібито через систематичну відсутність на пленарних засіданнях з неповажних причин.

15 липня голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Грузії надішлють листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути вироки для членів опозиції до 31 серпня. Інакше Євросоюз призупинить безвізовий режим для країни. 31 липня Єврокомісія отримала від влади Грузії відповідь на цей лист.

Парламентські та президентські вибори у Грузії

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою й тривають досі.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно покинула президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.