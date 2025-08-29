У п’ятницю, 29 серпня, Туреччина ухвалила рішення закрити свої порти для ізраїльських суден та повітряний простір для ізраїльських літаків, а також заборонити турецьким кораблям відвідувати порти Ізраїлю.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на позачерговому засіданні парламенту, присвяченому атакам Ізраїлю на Газу, пише Reuters та Anadolu.

"Ми повністю припинили торгівлю з Ізраїлем, закрили порти для ізраїльських суден і не дозволяємо турецьким суднам заходити до ізраїльських портів. Ми не дозволяємо контейнеровозам, які перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю, заходити до наших портів, а літакам — входити до нашого повітряного простору", — сказав Фідан.

За словами Фідана, ці заходи стали відповіддю на наступальні дії Ізраїлю в Газі, які Туреччина "різко розкритикувала", звинувативши країну у геноциді в палестинському анклаві. Ізраїль ці звинувачення відкидає.

Крім того, під час засідання спікер турецького парламенту Нуман Куртулмус закликав до "конкретних кроків" проти Ізраїлю, зокрема тимчасового призупинення його членства в міжнародних організаціях, таких як ООН, доки країна не відмовиться від "геноцидної політики".

За даними Reuters, ще минулого тижня турецька портова влада почала неофіційно вимагати від судноплавних агентів документи, які підтверджують, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі. Крім того, кораблям під турецьким прапором було заборонено заходити до ізраїльських портів.

Уряд Ізраїлю поки не коментував заяву Туреччини.

Що нині відбувається у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників. 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про новий наступ у палестинському анклаві, щоб ліквідувати ХАМАС та звільнити заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди щодо припинення вогню на 60 днів.

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контрольміста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

20 серпня ізраїльські військові розпочали другу фазу наземної операції під назвою "Колісниці Гідеона" у місті Газа та вже контролювала його околиці.