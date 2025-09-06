До Китаю прибув вже другий танкер "тіньового флоту" РФ — Reuters

За даними суднотрекінгової служби, вже другий танкер зі скрапленим природним газом з російського Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту через кілька днів після зустрічі керівника Росії Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Дані LSEG вказують, що російський танкер “Восход” встав на якір у терміналі СПГ у порту Тішань у південно-західній провінції Гуансі. За даними LSEG, танкер під російським прапором з вантажем 150 000 кубометрів СПГ був завантажений 19 липня на заводі Arctic LNG 2 в Гідані на півночі Сибіру.

Це другий підсанкційний вантаж проєкту, який прибув до Китаю, після того як танкер Arctic Mulan, що також підпадає під санкції, прибув до терміналу СПГ у Бейхаї наприкінці серпня. Вантаж Arctic Mulan став першим із проєкту Arctic LNG, який досяг кінцевого споживача з моменту запуску проєкту.

Reuters не вдалося з’ясувати, чи розвантажили СПГ у порту Тішань, а телефонні дзвінки до порту залишилися без відповіді.

Проєкт Arctic LNG розпочав виробництво у грудні 2023 року, але затримується з постачанням газу через нестачу криголамних газовозів і західні санкції, пов’язані з війною Росії в Україні.

Нинішній вантаж прибув через кілька днів після візиту Путіна до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва та військовий парад на честь закінчення Другої світової війни.

Arctic LNG 2, 60% якого належить російській компанії Новатек, мав стати одним із найбільших СПГ-заводів у Росії з цільовим обсягом виробництва 19,8 мільйона тонн на рік, але санкції поставили під сумнів його перспективи.

2024 року, за даними Kpler, із Arctic LNG 2 погрузили вісім вантажів на кілька танкерів, що перебувають під санкціями, чотири з яких були розвантажені на плавучій установці для зберігання у Коряцькому регіоні.

Цього року з проєкту вже відвантажили шість відомих вантажів, при цьому деякі підсанкційні танкери рухаються на схід Північним морським шляхом.

Згідно з даними LSEG, два танкери наразі пришвартовані на півострові Камчатка на російському Далекому Сході, а третій — у Південнокитайському морі між Тайванем і островом Хайнань.