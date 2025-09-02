Росія і Китай підписали велику угоду про будівництво нового газопроводу

Російська компанія "Газпром" підписала юридично зобов'язуючу угоду про будівництво газопроводу “Сила Сибіру 2” до Китаю через Монголію і погодилася розширити поставки двома іншими маршрутами.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Газпром” планує постачати до 50 мільярдів кубометрів на рік через “Силу Сибіру 2” протягом 30 років, повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на слова генерального директора Олексія Міллера в Пекіні. За словами Міллера, ціна на паливо буде нижчою, ніж та, яку “Газпром” наразі стягує з клієнтів у Європі.

Як відзначає агентство, уклавши угоду про будівництво нового газопроводу, “Газпром” прагне розширити свою роль як ключового постачальника трубопровідного газу до азіатської країни та частково замінити зниження поставок до Європи після вторгнення РФ в Україну.

Згідно з повідомленнями, виробник погодився збільшити постачання до Китаю через наявний маршрут “Сила Сибіру” ще на 6 мільярдів кубометрів на рік. Його поточна річна пропускна здатність становить 38 мільярдів кубометрів.

Зазначається, що постачання через майбутній далекосхідний маршрут до Китаю, який планується запустити в 2027 році, також перевищить заплановані 10 мільярдів кубометрів на рік.

Очільник Кремля Володимир Путін вранці 31 серпня прибув до Китаю, де пробуде чотири дні. Зокрема, він бере у засіданні саміту Шанхайської організації щодо співробітництва (ШОС). У Тяньцзіні його особисто зустрів китайський лідер Сі Цзіньпін.