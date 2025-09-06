Глава української дипломатії Андрій Сибіга запропонував очільнику МЗС Угорщини Петеру Сіярто зустрітися та поспілкуватися щодо питань, які його турбують, замість того аби сперечатися у соцмережах.

Пост із такою пропозицією міністр закордонних справ України опублікував у соцмережі Х.

Серед іншого він звернувся до Сіярто та заявив, що той знає, що вступ України до ЄС не становить загрози для Будапешта, а навпаки – "це відповідає національним інтересам та інтересам безпеки Угорщини".

"Угорщина зацікавлена у сильній та об'єднаній Європі, яка залишається на шляху успішної інтеграції та пропонує привабливі перспективи інтеграції" – це цитата з Національної стратегії безпеки Угорщини", – йдеться у дописі Сибіги.

Також очільник МЗС наголосив, що вступ України до ЄС не загрожує угорським фермерам, які жодного дня не блокували українсько-угорський кордон і цього року активно купують українську кукурудзу.

"Наш вступ до ЄС також не загрожує угорському ринку праці, оскільки до російського вторгнення ваш уряд активно запрошував українців працювати в Угорщині, щоб компенсувати нестачу кваліфікованої робочої сили", – зазначив він.

Крім цього Сибіга зауважив, що угорська громада на Закарпатті підтримує вступ України до європейського блоку, про що її лідери неодноразово заявляли публічно, а захист їхніх інтересів закріплений в угорській Конституції.

"Замість суперечок у Twitter, зустріньмося і проведемо конструктивну дискусію. Я впевнений, що ми можемо добросовісно домовитися про прагматичні рішення – заради спільних інтересів миру і безпеки наших народів в об'єднаній Європі", – додав міністр.

Раніше очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявляв, що Будапешт не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

5 вересня у соцмережі Х він вчергове написав, що угорська влада не змінить свого ставлення до вступу Києва у європейський блок навіть попри те, що нібито вже й Москва не виступає проти.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".